Course à Pieds Just be ! à Chantilly Chantilly

Informations pratiques

Chantilly

Course à Pieds Just be ! à Chantilly

Chemin des Officiers Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:00:00

fin : 2026-10-03 16:45:00

Date(s) :

2026-10-03

La prévention de la santé mentale reste la clé de voûte de l’équilibre intérieur. Nous comptons sur le levier de l’activité physique, culturelle et artistique pour l’accomplir et la mettre en lumière. Pour ce faire, venez participer à la course Just Be !

La prévention de la santé mentale reste la clé de voûte de l’équilibre intérieur. Nous comptons sur le levier de l’activité physique, culturelle et artistique pour l’accomplir et la mettre en lumière. Pour ce faire, venez participer à la course Just Be ! À travers cet événement sportif, convivial et accessible à tous, les organisateurs souhaitent contribuer à faire évoluer les regards sur un sujet encore trop souvent entouré de silence et de tabous.

Retrait des dossards à partir de 12h00 à l’école Paul Cézanne

Pensée comme un moment de partage et de mobilisation collective, cette journée proposera plusieurs formats accessibles à tous les publics

• 5 km

• 10 km

• Marche

• Course enfant

Le village animations sera installé sur la petite pelouse, chemin des Officiers, École Paul Cézanne à Chantilly.

LE SPORT COMME VECTEUR DE LIEN ET DE PRÉVENTION

Le sport joue un rôle essentiel dans le bien-être physique, psychologique et social.

Par cette initiative, les organisateurs souhaitent créer un espace positif, bienveillant et fédérateur, permettant de sensibiliser le grand public tout en soutenant une cause majeure de santé publique.

Cette journée sera également rythmée par des rencontres, des animations et des temps d’échange autour du bien-être et de la santé .

Chemin des Officiers Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 08 01 89 49 revelateurdetre@gmail.com

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English :

Mental health prevention remains the key to inner balance. We rely on physical, cultural, and artistic activities to achieve this and bring it to light. To help us do this, come join us for the “Just Be!” race.

L’événement Course à Pieds Just be ! à Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2025-02-05 par Chantilly-Senlis Tourisme