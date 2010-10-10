Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi Chemin du Moulin des Filles Noves
Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi Chemin du Moulin des Filles Noves dimanche 7 juin 2026.
Noves
Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi
Dimanche 7 juin 2026 à partir de 16h30. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Course camarguaise, 6ème trophée de la St Éloi
Course camarguaise, 6ème trophée de la St Éloi
Manades:
Croquant de Cuillé Carteu de Guillierme -Quillious de La Galère Galant de Nicollin Creno de Cuillé Divin de Saumade Guapo de Méjanes
Razeteurs
H.Boudiaf Q.Fernandez E.Bernard K.Manco J.Martinez Djelassi -F.Ranc K.Laouazi A.Cadenas .
Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com
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English :
Camargue race, 6th St Éloi trophy
L’événement Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi Noves a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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