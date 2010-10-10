Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi Chemin du Moulin des Filles Noves

Noves

Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 16h30. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Course camarguaise, 6ème trophée de la St Éloi

Course camarguaise, 6ème trophée de la St Éloi



Manades:

Croquant de Cuillé Carteu de Guillierme -Quillious de La Galère Galant de Nicollin Creno de Cuillé Divin de Saumade Guapo de Méjanes



Razeteurs

H.Boudiaf Q.Fernandez E.Bernard K.Manco J.Martinez Djelassi -F.Ranc K.Laouazi A.Cadenas .

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com

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English :

Camargue race, 6th St Éloi trophy

L’événement Course camarguaise 6ème trophée de la St Éloi Noves a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence