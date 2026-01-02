Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves vendredi 5 juin 2026.
Noves
Programme Cinéma de l’Eden
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Programme Cinéma Semaine du 05 au 07 Juin
Vendredi 05 Juin 20h30: Hayat (VOST)
Samedi 06 Juin 18h00 La petite graine
Samedi 06 Juin 20h30 La femme de
Dimanche 07 Juin 18h00: Le diable s’habille en Prada 2 .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
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English :
Film schedule Week of February 30 to 01
L’événement Programme Cinéma de l’Eden Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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