Programme Cinéma de l’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Noves

Programme Cinéma de l’Eden

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Programme Cinéma Semaine du 05 au 07 Juin

Vendredi 05 Juin 20h30: Hayat (VOST)

Samedi 06 Juin 18h00 La petite graine

Samedi 06 Juin 20h30 La femme de

Dimanche 07 Juin 18h00: Le diable s’habille en Prada 2 .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr

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English :

Film schedule Week of February 30 to 01

L’événement Programme Cinéma de l’Eden Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence