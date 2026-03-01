Course camarguaise Course complète de taureaux jeunes Chemin du Moulin des Filles Noves

Course camarguaise Course complète de taureaux jeunes

Samedi 21 mars 2026 à partir de 15h15. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-21 15:15:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Course camarguaise Course complète de taureaux jeunes.

Course complète de taureaux jeunes, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Manade Bon

Razeteurs Ayme K.Boualam Boudiaf Djelassi Fouque .

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com

English :

Camargue bullfight Complete bullfight with young bulls.

