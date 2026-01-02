Fête de la Saint-Éloi Noves
Fête de la Saint-Éloi Noves vendredi 5 juin 2026.
Noves
Fête de la Saint-Éloi
Du vendredi 5 au mardi 9 juin 2026. Centre du village Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-05
Fête de la Saint-Éloi de Noves.
Vendredi 05 Juin
16h30 Courses camarguaises, Courses de Ligue, organisées par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.
19h30 Roussataïo des chevaux du Ranch de Marais offert par les bars et la Confrérie.
21h Soirée Bodéga organisée par l’Amicale des Joueurs du RCNE (Rugby Club Noves Eyragues) au Théâtre de Verdure
Samedi 06 Juin
09h00 Habillage de la Charette de St Éloi dans la cour des écoles ouvert à tous.
15h Concours de boules, organisé par La Boule de Laure (mixte 3 joueurs), au boulodrome. Ouvert à tous.
15h: Initiation à la pêche, pour les enfants de 4 à 14 ans au canal du lotissement de la Muscadelle offerte par l’Amicale des Pêcheurs Novais
20h30 Repas organisé par le Comité des Fêtes de Noves (ticket en vente dans les commerces)
21h Concert live Electrik Covers, devant la fontaine de la Courège organisé par la Confrérie de St Éloi
Dimanche 07 Juin
7h Messe des charretiers à l’église St Baudile
8h Déjeuner des charretiers dans la cour des écoles
9h45 Grand-messe en l’église Saint-Baudile en français et en provençal.
10h45 Procession et défilé à pieds
11h Bénédiction défilé des fouetteurs dans les rues et de la Charette de St Éloi
16h30 Course camarguaise, Trophée de l’Avenir, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.
Lundi 08 Juin
18h30 Messe des défunts à l’église Saint-Baudile.
19h30 Hommage aux défunts au cimetière de Noves
Mardi 09 Juin
Concours de boules à la mêlée trois joueurs organisée par la Boule de Laure ouvert à tous .
Centre du village Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 90 43 confreriesainteloinoves@gmail.com
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English :
Festival of Saint Eloi in Noves.
L’événement Fête de la Saint-Éloi Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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