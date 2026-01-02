Fête de la Saint-Éloi Noves

Noves

Fête de la Saint-Éloi

Du vendredi 5 au mardi 9 juin 2026. Centre du village Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-05

Fête de la Saint-Éloi de Noves.

Vendredi 05 Juin

16h30 Courses camarguaises, Courses de Ligue, organisées par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.

19h30 Roussataïo des chevaux du Ranch de Marais offert par les bars et la Confrérie.

21h Soirée Bodéga organisée par l’Amicale des Joueurs du RCNE (Rugby Club Noves Eyragues) au Théâtre de Verdure



Samedi 06 Juin

09h00 Habillage de la Charette de St Éloi dans la cour des écoles ouvert à tous.

15h Concours de boules, organisé par La Boule de Laure (mixte 3 joueurs), au boulodrome. Ouvert à tous.

15h: Initiation à la pêche, pour les enfants de 4 à 14 ans au canal du lotissement de la Muscadelle offerte par l’Amicale des Pêcheurs Novais

20h30 Repas organisé par le Comité des Fêtes de Noves (ticket en vente dans les commerces)

21h Concert live Electrik Covers, devant la fontaine de la Courège organisé par la Confrérie de St Éloi



Dimanche 07 Juin

7h Messe des charretiers à l’église St Baudile

8h Déjeuner des charretiers dans la cour des écoles

9h45 Grand-messe en l’église Saint-Baudile en français et en provençal.

10h45 Procession et défilé à pieds

11h Bénédiction défilé des fouetteurs dans les rues et de la Charette de St Éloi

16h30 Course camarguaise, Trophée de l’Avenir, organisée par le Club Taurin L’Encierro, aux arènes Régis Chauvet.



Lundi 08 Juin

18h30 Messe des défunts à l’église Saint-Baudile.

19h30 Hommage aux défunts au cimetière de Noves



Mardi 09 Juin

Concours de boules à la mêlée trois joueurs organisée par la Boule de Laure ouvert à tous .

Centre du village Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 90 43 confreriesainteloinoves@gmail.com

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English :

Festival of Saint Eloi in Noves.

L’événement Fête de la Saint-Éloi Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence