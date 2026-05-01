Noves

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h. Avenue Jean Jaurés Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyons le Sud ! en partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Mairie de Noves organise un ramassage citoyen dans le cadre de l’opération Nettoyons le Sud ! initié par la Région Sud..



Soyez nombreux au rendez-vous, à 09h Place Jean Jaurès à Noves et Place Bicentenaire aux Paluds de Noves.



Un verre de l’amitié sera offert à la fin de l’opération.



Engageons nous pour la propreté de Noves et des Paluds. .

Avenue Jean Jaurés Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00

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English :

Let’s clean up the South! in partnership with the South Provence-Alpes-Côte d’Azur Region.

L’événement Nettoyons le Sud Noves a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence