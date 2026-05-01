Course camarguaise Course de Ligue PACA Chemin du Moulin des Filles Noves

Noves

Course camarguaise Course de Ligue PACA

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 17h. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Course camarguaise, course de Ligue PACA

Course camarguaise, Course de Ligue PACA, organisée par le Club Taurin L’Encierro aux arènes Régis Chauvet.



Manades Saumade Guillierme Chauvet



Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC. .

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92 ctpnoves@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting PACA League race

L’événement Course camarguaise Course de Ligue PACA Noves a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence