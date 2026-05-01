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Course camarguaise Course de Ligue PACA Chemin du Moulin des Filles Noves

Course camarguaise Course de Ligue PACA Chemin du Moulin des Filles Noves jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Chemin du Moulin des Filles

Adresse : Arènes Régis Chauvet Noves

Ville : 13550 Noves

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 5

Noves

Course camarguaise Course de Ligue PACA

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 17h. Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 17:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Course camarguaise, course de Ligue PACA
Course camarguaise, Course de Ligue PACA, organisée par le Club Taurin L’Encierro aux arènes Régis Chauvet.

Manades Saumade Guillierme Chauvet

Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC.   .

Chemin du Moulin des Filles Arènes Régis Chauvet Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92  ctpnoves@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting PACA League race

L’événement Course camarguaise Course de Ligue PACA Noves a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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