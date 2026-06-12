Course camarguaise Royale des Espoirs Avenue de la République Noves mardi 14 juillet 2026.

Noves

Course camarguaise Royale des Espoirs

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 16h.

Ouverture guichet 15H00. Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade Didelot Langlade

Course camarguaise Royale des Espoirs de la Manade Didelot Langlade organisée par le Club Taurin des Paluds, aux Arènes Francis Chaîne.



16H En ouverture 3 taureaux emboulés rasetés par l’école taurine de St Rémy de Provence



16H30 Royale des Espoirs



Santini Balerdi Stephanois Rulli Hamouma Ciro



Raseteurs H.Dunan E.Bernard H.Sanchis H.Boudiaf R.Fouque K.Manco P.Laurier .

Avenue de la République Arènes Francis Chaîne Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 41 62 clubtaurinpalunais@gmail.com

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English :

Camargue-style bullfighting Royale des Espoirs by Manade Didelot Langlade

L’événement Course camarguaise Royale des Espoirs Noves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence