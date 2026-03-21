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Noves Music Festival 2026 JAHNERATION + CRÊTE & MOUSTACHE + BAZIL + PASTEUR GUY

Samedi 1er août 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes 19h30.

Début du concert 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Noves Music Festival 2026 JAHNERATION + CRÊTE & MOUSTACHE + BAZIL + PASTEUR GUY

NOVES MUSIC FESTIVAL 2026 en partenariat avec la Mairie de Noves et l’Association Les Passagers du Zinc présentent



*JAHNERATION



Le duo Jahneration formé par Thëo et Ogach compose, écrit et chante depuis 2009 dans un anglais mêlé au patois jamaïcain. Amoureux de cette île et de sa musique, ils y puisent leurs inspirations mais c’est la rencontre avec Naâman en 2011 qui marquera un tournant dans la carrière du duo, avec le titre Reggae/Hip Hop Me Nah Fed Up . S’en suivent des collaborations avec des grands noms du Reggae international et de nombreux artistes français. Forts de 6 albums, Jahneration s’impose aujourd’hui comme l’un des projets incontournables du Reggae hexagonal.



https://www.facebook.com/jahnerationofficial





*CRÊTE & MOUSTACHE



CRÊTE & MOUSTACHE est le groupe fondé par deux figures incontournables de la scène électro dub française Dubanko et Woody Vibes. Les deux artistes multi-instrumentistes fusionnent leur univers avec pour objectif de fédérer autour de rythmiques d’un Dub Moderne, de Vapor Dub et d’électro avec des sonorités acoustiques qui emportent le public des confins du désert saharien jusqu’à l’île de Cuba. Crête & Moustache c’est un live débridé aux sonorités fédératrices.



https://www.facebook.com/crete.moustache





*BAZIL



Bazil enregistre à 15 ans ses premiers morceaux et à 19 il part vivre à New-York où il fréquente le milieu jamaïcain. Bazil séduit en France, en Jamaïque et bien au-delà. Son dernier album s’inscrit dans l’héritage du reggae, tout en y incorporant l’afrobeat, la soul ou encore la trap.



https://www.facebook.com/bazilofficial



*PASTEUR GUY (Intergroupe)



Pasteur Guy –l’unique pasteur dont les sermons consistent à mixer les plus grands morceaux Rock, Soul ou Funk ! Il saura vous faire aimer ses prêches, sulfureux et profondément décalés. Artisan d’une foi musicale inconditionnelle et prosélite, Pasteur saura vous enrôler dans son show mystico-comico-religieux. Le Pasteur dans sa Papamobile saura vous faire remuer sur les 2 soirées pendant les intergroupes.



https://www.facebook.com/pasteurguyofficiel





Restauration (foodtrucks) et buvette sur place .

Théâtre de Verdure Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79 info@passagersduzinc.com

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English :

Noves Music Festival 2026: JAHNERATION + CRÊTE & MOUSTACHE + BAZIL + PASTEUR GUY

L’événement Noves Music Festival 2026 JAHNERATION + CRÊTE & MOUSTACHE + BAZIL + PASTEUR GUY Noves a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence