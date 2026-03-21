Noves

Noves Music Festival 2026 ELMER FOOD BEAT + AC/DÇU + PASTEUR GUY

Vendredi 31 juillet 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 19h30

Début du concert à 20h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Théâtre de Verdure Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Noves Music Festival 2026: ELMER FOOD BEAT + AC/DÇU + PASTEUR GUY

NOVES MUSIC FESTIVAL 2026 en partenariat avec la Mairie de Noves et l’Association Les Passagers du Zinc présentent



*ELMER FOOD BEAT



C’est en 1986 que commença l’aventure des ELMER FOOD BEAT. Eh oui 40 ans ! Toujours fringants, souriants et sautillants, toujours énergiques, électriques et romantiques et près d’un million de disques vendus grâce à leur 30cm de légende. 2026 sera donc l’année du Re-Tour d’Elmer Food Beat, toujours heureux sur scène pour fêter, avec vous, notre 40ème anniversaire et les 36 ans du 30cm que l’on jouera intégralement, ainsi que tous nos autres tubes. Et, cerise sur ce gâteau d’anniversaire, ce sera également le retour de notre camarde Kelu . Et oui, nous serons 5 sur scène pour vous offrir un nouveau show. Les Elmer.



https://www.facebook.com/ElmerFoodBeatOfficiel



*AC/DÇU (Première partie)



Vous avez toujours rêvé de voir Ac/dc en live ? Vous serez Ac/dçu! Imaginez Spinal Tap ne reprenant que du AC/DC et vous aurez une idée de l’état d’esprit décevant mais hilarant d’Ac/dçu. Angus en pleine force de l’âge, Brian plus brailleur que jamais, Cliff, Phil et Malcolm se jouent des clichés du Rock et brisent les frontières du style, offrant une mascarade d’une rare qualité à tout amateur de musique live. Au final toujours déçus de ne pas avoir vu Ac/dc, vos zygomatiques gonflés à bloc vous remercieront pour ce concert d’Ac/dçu.



https://www.facebook.com/acdcuofficiel



*PASTEUR GUY (Intergroupe)



Pasteur Guy –l’unique pasteur dont les sermons consistent à mixer les plus grands morceaux Rock, Soul ou Funk ! Il saura vous faire aimer ses prêches, sulfureux et profondément décalés. Artisan d’une foi musicale inconditionnelle et prosélite, Pasteur saura vous enrôler dans son show mystico-comico-religieux. Le Pasteur dans sa Papamobile saura vous faire remuer sur les 2 soirées pendant les intergroupes.



https://www.facebook.com/pasteurguyofficiel



Restauration (foodtrucks) et buvette sur place .

Théâtre de Verdure Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79 info@passagersduzinc.com

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English :

Noves Music Festival 2026: ELMER FOOD BEAT + AC/DÇU + PASTEUR GUY

L’événement Noves Music Festival 2026 ELMER FOOD BEAT + AC/DÇU + PASTEUR GUY Noves a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence