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Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy Domaine Equestre St Remy Noves

samedi 18 juillet 2026 · Domaine Equestre St Remy · Noves

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Domaine Equestre St Remy
Adresse
5170 route de St Rémy
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Noves

Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Domaine Equestre St Remy 5170 route de St Rémy Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable !

Samedi 18 Juillet à 19 h aux domaine équestre de St Remy soirée Espagnole

Programme
18h30 ouverture
19 h 30 Paella
20 h spectacle équestre melanie_bayle lacaracoleofficiel et Vincent Liberator
21h 30: Bodega
Restauration grillade , vin , bière et soft
Groupe musical gipsymariano_music et DJ @ludobouisson   .

Domaine Equestre St Remy 5170 route de St Rémy Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 39 70 46  vincent.liberator@hotmail.fr

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English :

Equestrian Show and Spanish Evening Domaine Equestre St Remy

L’événement Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy Noves a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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