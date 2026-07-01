Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy Domaine Equestre St Remy Noves
samedi 18 juillet 2026 · Domaine Equestre St Remy · Noves
Informations pratiques
Noves
Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Domaine Equestre St Remy 5170 route de St Rémy Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy
Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable !
Samedi 18 Juillet à 19 h aux domaine équestre de St Remy soirée Espagnole
Programme
18h30 ouverture
19 h 30 Paella
20 h spectacle équestre melanie_bayle lacaracoleofficiel et Vincent Liberator
21h 30: Bodega
Restauration grillade , vin , bière et soft
Groupe musical gipsymariano_music et DJ @ludobouisson .
Domaine Equestre St Remy 5170 route de St Rémy Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 39 70 46 vincent.liberator@hotmail.fr
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English :
Equestrian Show and Spanish Evening Domaine Equestre St Remy
L’événement Spectacle équestre et soirée espagnole Domaine Equestre St Remy Noves a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence