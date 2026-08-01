Informations pratiques

Avranches

Course cycliste La Polynormande

Place Carnot Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

La Polynormande course cycliste Élites Pro se disputera d’Avranches à St Martin de Landelles. Ce sera la 11ème manche de la Coupe de France FDJ pro Hommes. Le matin à St Martin De Landelles se déroulera La Polycadets, 8ème manche du Trophée Madiot, sur un circuit 4,825 km à parcourir 13 fois.

Programme de la journée

ST MARTIN-DE-LANDELLES

– 9h Polycadets

– 13h arrivée du peloton professionnel sur le circuit final pour 11 tours

– 16h cérémonie protocolaire

– toute la journée Village Poly retransmission de l’épreuve sur écran géant restauration et buvette toute la journée, notamment formule plateau repas le midi et moules-frites le soir espace jeux pour les enfants défi Poly pédalez pour la bonne cause boutique Poly soirée musicale avec le groupe Déclic.

AVRANCHES

– 10h30 présentation des équipes place Carnot

– 12h00 départ fictif place Carnot

– 12h15 départ réel vers St Martin-de-Landelles en passant par Isigny-le-Buat, depuis l’avenue des Rochers. .

Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie

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English : Course cycliste La Polynormande

L’événement Course cycliste La Polynormande Avranches a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts