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AGENDA · Avranches

Course cycliste La Polynormande Avranches

dimanche 16 août 2026 · Avranches

Course cycliste La Polynormande Avranches

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Place Carnot
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Course cycliste La Polynormande

Place Carnot Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

La Polynormande course cycliste Élites Pro se disputera d’Avranches à St Martin de Landelles. Ce sera la 11ème manche de la Coupe de France FDJ pro Hommes. Le matin à St Martin De Landelles se déroulera La Polycadets, 8ème manche du Trophée Madiot, sur un circuit 4,825 km à parcourir 13 fois.

Programme de la journée

ST MARTIN-DE-LANDELLES
– 9h Polycadets
– 13h arrivée du peloton professionnel sur le circuit final pour 11 tours
– 16h cérémonie protocolaire
– toute la journée Village Poly retransmission de l’épreuve sur écran géant restauration et buvette toute la journée, notamment formule plateau repas le midi et moules-frites le soir espace jeux pour les enfants défi Poly pédalez pour la bonne cause boutique Poly soirée musicale avec le groupe Déclic.

AVRANCHES
– 10h30 présentation des équipes place Carnot
– 12h00 départ fictif place Carnot
– 12h15 départ réel vers St Martin-de-Landelles en passant par Isigny-le-Buat, depuis l’avenue des Rochers.   .

Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie  

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English : Course cycliste La Polynormande

L’événement Course cycliste La Polynormande Avranches a été mis à jour le 2026-08-03 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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