Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud
Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud samedi 4 juillet 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean
Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Brocante vide grenier tte la journee
Course de caisse a savon a partir de 10h
Restauration rapide le midi
Buvette
Repas le soir a la salle des fetes animé par Marie et daniel suivi du feu de st jean .
Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 65 31 37 Comitedesfetessdl@gmail.com
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English : Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean
L’événement Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest