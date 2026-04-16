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Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud

Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud samedi 4 juillet 2026.

Ville : 23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Dizier-Masbaraud

Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean

Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 08:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Brocante vide grenier tte la journee
Course de caisse a savon a partir de 10h
Restauration rapide le midi
Buvette
Repas le soir a la salle des fetes animé par Marie et daniel suivi du feu de st jean   .

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 65 31 37  Comitedesfetessdl@gmail.com

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English : Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean

L’événement Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest

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