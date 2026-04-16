Saint-Dizier-Masbaraud

Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean

Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Brocante vide grenier tte la journee

Course de caisse a savon a partir de 10h

Restauration rapide le midi

Buvette

Repas le soir a la salle des fetes animé par Marie et daniel suivi du feu de st jean .

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 65 31 37 Comitedesfetessdl@gmail.com

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English : Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean

L’événement Course de caisse à savon, brocante, repas et feu de St Jean Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Creuse Sud Ouest