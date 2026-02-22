Course de caisses à savon brocante Saint-Dizier-Masbaraud

Course de caisses à savon brocante

Route du Montabarot Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le comité des fêtes vous propose une course de caisse à savon.journée festive!

Courses de caisses à savon

Brocante

Repas rapide le midi

Repas dansant et chantant le soir

Feu de la saint Jean .

Route du Montabarot Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

