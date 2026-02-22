Course de caisses à savon brocante Saint-Dizier-Masbaraud
Course de caisses à savon brocante Saint-Dizier-Masbaraud samedi 4 juillet 2026.
Course de caisses à savon brocante
Route du Montabarot Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
2026-07-04
Le comité des fêtes vous propose une course de caisse à savon.journée festive!
Courses de caisses à savon
Brocante
Repas rapide le midi
Repas dansant et chantant le soir
Feu de la saint Jean .
Route du Montabarot Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
L’événement Course de caisses à savon brocante Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Creuse Sud Ouest