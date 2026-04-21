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Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse St dizier masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud

Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse St dizier masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud

Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse St dizier masbaraud Saint-Dizier-Masbaraud samedi 15 août 2026.

Lieu : St dizier masbaraud

Adresse : Non défini a ce jour

Ville : 23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Département : Creuse

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Dizier-Masbaraud

Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse

St dizier masbaraud Non défini a ce jour Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Démonstrations de course de tracteur tondeuse démonstration de camion cross
Jeux enfant
Repas midi et soir   .

St dizier masbaraud Non défini a ce jour Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 65 31 37  comitedesfetessdl@gmail.com

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English : Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse

L’événement Fête annuelle Démonstration de course de tracteur tondeuse Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme

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