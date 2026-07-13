Fête du 15 août Saint-Dizier-Masbaraud
samedi 15 août 2026 · Saint-Dizier-Masbaraud
Informations pratiques
Saint-Dizier-Masbaraud
Fête du 15 août
Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez fêter le 15 août tous ensemble à Saint Dizier Masbaraud. Profitez de diverses activités tout au long de l’après-midi avant de partager un bon repas accompagné par un concert des années 80 en attendant le feu d’artifice !
Au programme
– 15 H spectacle équestre suivi d’un spectacle de fauconnerie
– 20H30 repas (entrée, cuisse de génisse à la broche, fromage, salade, dessert) accompagné du concert sur le thème des années 80 proposé par Isabelle et Stephan, Patrice Mege (sosie de Michel Delpech) et Hervé Michel (sosie de Michel Sardou)
– 23H feu d’artifice (sous réserve des conditions climatiques liées à la canicule)
Prix du repas
– Adulte 18€
– Enfant de 6 à 12 ans 9€
– Enfant 6 ans gratuit.
Réservation au
– 07 86 65 31 27
– 06 84 34 46 49 .
Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
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English : Fête du 15 août
L’événement Fête du 15 août Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Creuse Sud Ouest
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