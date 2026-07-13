Informations pratiques

Saint-Dizier-Masbaraud

Fête du 15 août

Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez fêter le 15 août tous ensemble à Saint Dizier Masbaraud. Profitez de diverses activités tout au long de l’après-midi avant de partager un bon repas accompagné par un concert des années 80 en attendant le feu d’artifice !

Au programme

– 15 H spectacle équestre suivi d’un spectacle de fauconnerie

– 20H30 repas (entrée, cuisse de génisse à la broche, fromage, salade, dessert) accompagné du concert sur le thème des années 80 proposé par Isabelle et Stephan, Patrice Mege (sosie de Michel Delpech) et Hervé Michel (sosie de Michel Sardou)

– 23H feu d’artifice (sous réserve des conditions climatiques liées à la canicule)

Prix du repas

– Adulte 18€

– Enfant de 6 à 12 ans 9€

– Enfant 6 ans gratuit.

Réservation au

– 07 86 65 31 27

– 06 84 34 46 49 .

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Creuse Sud Ouest