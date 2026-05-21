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Loto Saint-Dizier-Masbaraud

Loto Saint-Dizier-Masbaraud

Loto Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 4 octobre 2026.

Adresse : Esplanade solidarité téléthon

Ville : 23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Département : Creuse

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Dizier-Masbaraud

Loto

Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 20:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le comité des fêtes vous propose un loto.

Nombreux lots Bons d’achats, paniers garnis, électroménager …
Partie enfant gratuite

Ouverture des portes à 19h30, début à 20h30.

Possibilité de réserver.   .

Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49 

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English : Loto

L’événement Loto Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme

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