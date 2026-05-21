Loto Saint-Dizier-Masbaraud
Loto Saint-Dizier-Masbaraud dimanche 4 octobre 2026.
Saint-Dizier-Masbaraud
Loto
Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 20:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le comité des fêtes vous propose un loto.
Nombreux lots Bons d’achats, paniers garnis, électroménager …
Partie enfant gratuite
Ouverture des portes à 19h30, début à 20h30.
Possibilité de réserver. .
Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
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English : Loto
L’événement Loto Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme