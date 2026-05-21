Saint-Dizier-Masbaraud

Loto

Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 20:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le comité des fêtes vous propose un loto.

Nombreux lots Bons d’achats, paniers garnis, électroménager …

Partie enfant gratuite

Ouverture des portes à 19h30, début à 20h30.

Possibilité de réserver. .

Esplanade solidarité téléthon Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-05-21 par Creuse Tourisme