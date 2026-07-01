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AGENDA · Saint-Dizier-Masbaraud

Journée de stage Saint-Dizier-Masbaraud

jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Dizier-Masbaraud

Journée de stage Saint-Dizier-Masbaraud

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
23400 Saint-Dizier-Masbaraud
Département
Creuse
Tarif

Saint-Dizier-Masbaraud

Journée de stage

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

10h Atelier du Toucher puis repas partagé
14h30 Atelier Chants Duo
17h Mouvements archaïques et danse libre, puis repas partagé
20h30 Co’création À coeurs (Marche de la vie et théâtre d’impro)

Salle des fêtes et plan d’eau   .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 59 09 22 

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English : Journée de stage

L’événement Journée de stage Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest

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