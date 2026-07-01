Journée de stage Saint-Dizier-Masbaraud
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Dizier-Masbaraud
Informations pratiques
Saint-Dizier-Masbaraud
Journée de stage
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
10h Atelier du Toucher puis repas partagé
14h30 Atelier Chants Duo
17h Mouvements archaïques et danse libre, puis repas partagé
20h30 Co’création À coeurs (Marche de la vie et théâtre d’impro)
Salle des fêtes et plan d’eau .
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 59 09 22
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English : Journée de stage
L’événement Journée de stage Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Creuse Sud Ouest
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