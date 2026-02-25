Course de caisse à savon La descente de la Manzatte

Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

3e édition de cette course de caisse à savon. l’idée est simple: une course dans Prissac qui se fait dans une descente de 600m avec un fort dénivelé.

Les participants, aussi fous les uns que les autres, à bord de leurs véhicules faits maison, se lanceront donc sur un tracé long de 600 mètres environ. Qui n’a pas rêvé un jour de négocier seul, comme sur un circuit, la Manzatte? Il n’y a pas de site plus mythique que ce toboggan naturel. Une trentaine d’équipes en compétition.

Course de tracteurs et karts à pédales de 3 à 12 ans. Cet évènement farfelu n’est pas une compétition mais plutôt l’occasion de s’amuser.. Buvette et restauration sur place. .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 7 77 97 11 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The first soapbox race La descente de la Manzatte .

L’événement Course de caisse à savon La descente de la Manzatte Prissac a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne