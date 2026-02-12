Fête champêtre Prissac
Fête champêtre Prissac samedi 11 juillet 2026.
Fête champêtre
Route de St Benoit-du-Sault Prissac Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée moules frites au bord de l’eau et feu d’artifice.
Route de St Benoit-du-Sault Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 00 10
English :
Mussels and French fries evening at the waterfront.
L’événement Fête champêtre Prissac a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne