Fête champêtre Prissac

Fête champêtre

Route de St Benoit-du-Sault Prissac Indre

Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

2026-07-11

Soirée moules frites au bord de l’eau et feu d’artifice.

Soirée avec repas moules-frites suivi d’un feu d’artifice et bal en plein air gratuit. .

+33 2 54 25 00 10

English :

Mussels and French fries evening at the waterfront.

