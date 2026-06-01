Prissac

Circuit des peintures murales gothiques Église Saint Martin de Prissac

Prissac Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Les débuts du XIIIe siècle, encore marqués par l’art roman, une nouvelle sensibilité s’exprime au milieu de cette période qui évolue jusqu’au commencement du XVIe siècle.

Peintures des XVe et XVIe siècles. Belle et riche ornementation, entrelacs de végétaux, fleurs. Christ en majesté, représentation des Trois morts et des trois vifs , de saint Martin, sainte Catherine… .

Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95

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English :

The early 13th century was still marked by Romanesque art, and a new sensibility emerged in the middle of this period, which lasted until the beginning of the 16th century.

L’événement Circuit des peintures murales gothiques Église Saint Martin de Prissac Prissac a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne