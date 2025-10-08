Marche des globules Prissac

Marche des globules Prissac dimanche 6 septembre 2026.

Rue du Foyer Prissac Indre

Tarif : 4 EUR
Tarif de base plein tarif

Dimanche 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06

2026-09-06

Randonnée pédestre et VTT avec ravitaillement sur le parcours organisée par l’amicale des Donneurs de sang
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles vous propose 3 parcours pédestres: 7, 12 et 15 km et 1 parcours VTT de 30 km. 4  .

Rue du Foyer Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 24 16 08  biardeaudominique@orange.fr

Hiking and mountain biking with refreshments on the way organized by the Blood Donor Association

Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike mit Verpflegung auf der Strecke, organisiert von der Amicale des Donneurs de sang

Escursione a piedi e in mountain bike con ristoro lungo il percorso organizzata dall’associazione dei donatori di sangue.

Recorrido a pie y en bicicleta de montaña con avituallamiento en la ruta organizado por la Asociación de Donantes de Sangre

L’événement Marche des globules Prissac a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Brenne