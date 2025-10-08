Marche des globules Prissac

Marche des globules

Rue du Foyer Prissac Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée pédestre et VTT avec ravitaillement sur le parcours organisée par l’amicale des Donneurs de sang

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles vous propose 3 parcours pédestres: 7, 12 et 15 km et 1 parcours VTT de 30 km. 4 .

Rue du Foyer Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 24 16 08 biardeaudominique@orange.fr

English :

Hiking and mountain biking with refreshments on the way organized by the Blood Donor Association

German :

Wanderung zu Fuß und mit dem Mountainbike mit Verpflegung auf der Strecke, organisiert von der Amicale des Donneurs de sang

Italiano : Marcia dei globuli

Escursione a piedi e in mountain bike con ristoro lungo il percorso organizzata dall’associazione dei donatori di sangue.

Espanol :

Recorrido a pie y en bicicleta de montaña con avituallamiento en la ruta organizado por la Asociación de Donantes de Sangre

