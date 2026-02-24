Les Apéros de l’Arantèle #29

Bibliothèque, 1 place du 8 mai Prissac Indre

Gratuit

Gratuit

Début : Jeudi 2026-11-19 18:30:00

Début : Jeudi 2026-11-19 18:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

La MFR de la Brenne, Kaléidoscope, le Parc naturel régional, Destination Brenne, Initiative Brenne et les communautés de communes organisent un nouvel Apéro des nouveaux arrivants !

Rencontrer de nouvelles têtes, se faire un nouveau réseau, rencontrer nos voisins, découvrir des lieux, des espaces, des associations, des initiatives. Venez, n’hésitez pas! Les moins nouveaux sont les bienvenus, seuls ou accompagnés ! On vous lance un défi ? Venez avec 1 personne nouvelle arrivante ! Apportez à grignoter, à boire, des copains et votre bonne humeur. .

Bibliothèque, 1 place du 8 mai Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

The MFR de la Brenne, Kaléidoscope, the Regional Nature Park, Destination Brenne, Initiative Brenne and the communities of communes are organizing a new Apéro for new arrivals!

L’événement Les Apéros de l’Arantèle #29 Prissac a été mis à jour le 2026-02-24 par Destination Brenne