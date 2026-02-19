Course de caisse à savon Saints-en-Puisaye

Course de caisse à savon

Rue des Arnusses Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base

2026-05-17

Catégories hommes, femmes, enfants. Contrôle par commissaire de course. Pensez à vous inscrire. .

Rue des Arnusses Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 51 44 56 mairiesaints@orange.fr

