Course de caisse à savon Saints-en-Puisaye
Course de caisse à savon Saints-en-Puisaye dimanche 17 mai 2026.
Course de caisse à savon
Rue des Arnusses Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Catégories hommes, femmes, enfants. Contrôle par commissaire de course. Pensez à vous inscrire. .
Rue des Arnusses Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 51 44 56 mairiesaints@orange.fr
