Sentier du moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye Yonne

Sentier du moulin de Vanneau A pieds Facile
Sentier du moulin de Vanneau Place de l’Église 89520 Saints-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7680.0 Tarif :
Randonnée balisée N°18. Partir par les chemins à la découverte d’une ferme d’antan. Découvrir un sentier botanique, un verger conservatoire et un musée d’outils agraires.
+33 3 86 45 61 31
English :
Signposted walk N°18. Take to the trails to discover a farm of yesteryear. Discover a botanical trail, a conservatory orchard and a museum of farming tools.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 18. Machen Sie sich auf den Weg, um einen Bauernhof aus vergangenen Zeiten zu entdecken. Entdecken Sie einen botanischen Pfad, einen Obstgarten und ein Museum mit landwirtschaftlichen Geräten.
Italiano :
Passeggiata segnalata N°18. Percorrete i sentieri per scoprire una fattoria d’altri tempi. Scoprite un percorso botanico, un frutteto conservatore e un museo degli attrezzi agricoli.
Español :
Paseo señalizado n°18. Recorra los senderos para descubrir una granja de antaño. Descubra un sendero botánico, un huerto conservatorio y un museo de aperos de labranza.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data