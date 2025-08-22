Sentier de la Marquise du Deffand Saints-en-Puisaye Yonne

Sentier de la Marquise du Deffand A pieds Difficulté moyenne

Sentier de la Marquise du Deffand Place de l’Église 89520 Saints-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°20. Un circuit historique avec tout près du départ la Croix de Saint-Prix -martyr en 274-, le village du Deffand où a séjourné au XVIIIe siècle la marquise du Deffand puis le monument d’Alfred Saison militant républicain- qui luttait en 1852 contre le coup d’état du 2 décembre 1851 de Louis Napoléon Bonaparte.

+33 3 86 45 61 31

English :

Marked trail N°20. A historical circuit with the Croix de Saint-Prix -martyr in 274-, the village of Le Deffand where the Marquise du Deffand stayed in the 18th century, and the monument to Alfred Saison -a republican activist- who fought against Louis Napoléon Bonaparte’s coup d’état of December 2, 1851.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 20. Ein historischer Rundweg mit dem Kreuz von Saint-Prix Märtyrer im Jahr 274-, dem Dorf Le Deffand, wo sich im 18. Jahrhundert die Marquise du Deffand aufhielt, und dem Denkmal von Alfred Saison einem republikanischen Aktivisten -, der 1852 gegen den Staatsstreich von Louis Napoléon Bonaparte am 2. Dezember 1851 kämpfte, ganz in der Nähe des Ausgangspunkts.

Italiano :

Sentiero segnalato N°20. Si tratta di un percorso storico con la Croce di Saint-Prix martire nel 274 -, il villaggio di Le Deffand dove la marchesa du Deffand soggiornò nel XVIII secolo e il monumento ad Alfred Saison attivista repubblicano che si batté contro il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte del 2 dicembre 1851.

Español :

Paseo señalizado N°20. Se trata de un sendero histórico con la Cruz de Saint-Prix -mártir en 274-, el pueblo de Le Deffand donde se alojó la marquesa du Deffand en el siglo XVIII, y el monumento a Alfred Saison -activista republicano- que luchó contra el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte del 2 de diciembre de 1851.

