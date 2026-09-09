Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Course de Caisses à savon à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 11 octobre 2026 de 10h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chemin des Espagnols route du lac Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Retrouvez une quarantaine de participants lors des célèbres caisses à savon à Saint-Rémy-de-Provence !

Les caisses à savon sont des véhicules sans moteur qui descend par inertie pouvant aller jusqu’à 80 kms à l’heure pour les caisses sports.



Rendez-vous le dimanche 11 octobre pour participer ou supporter la compétition de caisses à savon.



Une quarantaine de caisse sont présentent, en sport et folklorique, les caisses sport sont qualificatives pour le championnat de France.

La course se déroule avec 4 descentes dans la journée sur un parcours de 900 m.



Pour les folkloriques vous pouvez les fabriquées en respectant le règlement de construction français. .

Chemin des Espagnols route du lac Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 86 03 74 79 glanumcompetition@outlook.fr

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English :

Join around forty participants at the famous soapbox races in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Course de Caisses à savon à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-08-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles