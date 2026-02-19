Course de caisses à savon

Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Course de caisses à savon organisée dans le village d Albas

Course de caisses à savon organisée dans le village d Albas. Les participants s affrontent sur un parcours en descente dans une ambiance conviviale et festive. Cette première Edition propose également un marche gourmand, un concert et une buvette afin d animer la journée et de rassembler habitants et visiteurs autour d'un évènement ludique et familial.

.

Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 18 34 52 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soapbox race organized in the village of Albas

L’événement Course de caisses à savon Albas a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cahors Vallée du Lot