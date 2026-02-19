Course de caisses à savon Albas
Course de caisses à savon Albas samedi 16 mai 2026.
Course de caisses à savon
Albas Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Course de caisses à savon organisée dans le village d Albas
Course de caisses à savon organisée dans le village d Albas. Les participants s affrontent sur un parcours en descente dans une ambiance conviviale et festive. Cette première Edition propose également un marche gourmand, un concert et une buvette afin d animer la journée et de rassembler habitants et visiteurs autour d'un évènement ludique et familial.
.
Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 18 34 52 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soapbox race organized in the village of Albas
L’événement Course de caisses à savon Albas a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Cahors Vallée du Lot