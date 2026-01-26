Albas accueille les Journées des Peintres et des Arts

Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Albas accueillera les Journées des Peintres et des Arts

Albas accueillera les Journées des Peintres et des Arts. Tout le village sera investi par des peintres lotois qui vont esquisser sur la toile les plus beaux aspects de notre cité. Cette initiative à l’actif de l’association LRAN de Nuzéjouls verra aussi l’explosion de plusieurs expositions au cœur du village.

Albas 46140 Lot Occitanie +33 6 63 97 67 25

English :

Albas to host Painters and Arts Days

