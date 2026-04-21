Festival International d’Accordéon Albas

Albas

Festival International d’Accordéon

Le Bourg Albas Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Albas, pittoresque village médiéval au bord du Lot, vibrera de nouveau sous les sons de l'accordéon

Albas, pittoresque village médiéval au bord du Lot, vibrera de nouveau sous les sons de l'accordéon. Pour la 4ème édition du Festival International de l'Accordéon, l'association Triple A vous propose une ambiance festive et joyeuse autour du "piano à bretelles", nommé instrument de l'année 2026. Avec la Finlandaise Maria Kalaniemi et l'Autrichien Otto Lechner, le côté international du festival est assuré.

Entre autres, le duo ARNOTTO (Arnaud Méthivier et Otto Lechner) qui ont fait vibrer l'ambiance au festival 2024, le QUIDAM TRIO, le spectacle "Un jour à la mer" avec Emilie Cadiou et Michela Alegi complètent le programme. "Des "Clochettes dans les Pieds" et le groupe GRO proposent une initiation à la danse et une soirée joyeuse et dansante le samedi (repas assuré par Triple A, réservation fortement conseillée) . Soufflets ouverts et scène ouverte au long du festival permettent des moments de rencontres musicales et conviviales.

Une masterclass, tenue par Thierry Roques, parrain du festival, et avec la participation de Maria Kalaniemi, Otto Lechner et Arnaud Méthivier est également proposée. Pour le concert de clôture de dimanche soir à l'église d'Albas, Maria Kalaniemi jouera la première partie en solo. Pour la deuxième partie, Otto, Arnaud, Thierry les élèves de la masterclass se joignent à elle.

Venez passer des moments festifs, inspirants et peut-être même magiques à la 4ème édition du Festival International d'Accordéon à Albas. Participation libre pour toutes les manifestations. Restauration et buvette sur place tout le weekend.

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Le Bourg Albas 46140 Lot Occitanie +33 7 80 05 17 78 triplea.albas@gmail.com

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English :

Albas, a picturesque medieval village on the banks of the Lot, will once again vibrate to the sounds of the accordion

L’événement Festival International d’Accordéon Albas a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CVL Vignoble