Pique-nique chez le vigneron indépendant Château Eugénie Albas
Pique-nique chez le vigneron indépendant Château Eugénie Albas samedi 23 mai 2026.
Albas
Pique-nique chez le vigneron indépendant Château Eugénie
Albas Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Cette année, le "Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant" aura lieu les 23 et 24 mai au Château Eugénie
Cette année, le "Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant" aura lieu les 23 et 24 mai au Château Eugénie. On se retrouve pour deux jours à savourer ensemble !
Plusieurs animations sont prévues le samedi 23 mai pour les petits et les grands ! Profitez des producteurs présents au marché gourmand ou apportez votre pique-nique. Nous mettons à votre disposition des barbecues !
Le dimanche 24 mai, suivez-nous pour une randonnée et pique-niquons ensemble. Au retour de la randonnée, une visite du Chai est prévue.
Ambiance chaleureuse et familiale garantie !
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Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chateaueugenie.com
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English :
This year, the "Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant" will take place on May 23 and 24 at Château Eugénie
L’événement Pique-nique chez le vigneron indépendant Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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