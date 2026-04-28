Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas
Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas vendredi 19 juin 2026.
Albas
Vernissage au Château Eugénie
Rivière Haute Château Eugénie Albas Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.
Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.
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Rivière Haute Château Eugénie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chateaueugenie.com
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English :
Varnishing of the painter and pastellist Penelope Milner.
L’événement Vernissage au Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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