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Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas

Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas

Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rivière Haute

Adresse : Château Eugénie

Ville : 46140 Albas

Département : Lot

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Albas

Vernissage au Château Eugénie

Rivière Haute Château Eugénie Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.

Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.

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Rivière Haute Château Eugénie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51  couture@chateaueugenie.com

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English :

Varnishing of the painter and pastellist Penelope Milner.

L’événement Vernissage au Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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