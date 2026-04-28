Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas

Albas

Vernissage au Château Eugénie

Rivière Haute Château Eugénie Albas Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.

Vernissage de l'artiste peintre et pastelliste Penelope Milner.

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Rivière Haute Château Eugénie Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 73 51 couture@chateaueugenie.com

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English :

Varnishing of the painter and pastellist Penelope Milner.

L’événement Vernissage au Château Eugénie Albas a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot