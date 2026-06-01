Fermes en Fête – Château Eugénie, Château Eugénie, Albas

Fermes en Fête – Château Eugénie Samedi 6 juin, 09h30, 14h00 Château Eugénie Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Nous vous accueillons le samedi 6 juin (9h30-12h30 et 14h-19h) pour une découverte conviviale de notre domaine.

Au programme : visites guidées sur réservation et dégustations de nos produits.

Un moment d’échange et de partage à ne pas manquer ! Nous mettons également à disposition des tables afin que vous puissiez pique-niquer dans le jardin du domaine.

Château Eugénie Rivière Haute 46140 Albas Albas 46140 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « couture@chateaueugenie.com »}]

Visite à la ferme

DR