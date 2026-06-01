Fermes en Fête – Château Eugénie, Château Eugénie, Albas
Fermes en Fête – Château Eugénie, Château Eugénie, Albas samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Château Eugénie Samedi 6 juin, 09h30, 14h00 Château Eugénie Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Nous vous accueillons le samedi 6 juin (9h30-12h30 et 14h-19h) pour une découverte conviviale de notre domaine.
Au programme : visites guidées sur réservation et dégustations de nos produits.
Un moment d’échange et de partage à ne pas manquer ! Nous mettons également à disposition des tables afin que vous puissiez pique-niquer dans le jardin du domaine.
Château Eugénie Rivière Haute 46140 Albas Albas 46140 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « couture@chateaueugenie.com »}]
Visite à la ferme
DR
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