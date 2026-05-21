Albas

Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas

203 rue de la Carrière Albas Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Venez assister à une série de concerts et d'évènements tout au long du mois de juin à la Guinguette d'Albas.

Venez assister à une série de concerts et d'évènements tout au long du mois de juin à la Guinguette d'Albas.

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203 rue de la Carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67

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English :

Come and enjoy a series of concerts and events throughout the month of June at the Guinguette d'Albas.

L’événement Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CVL Vignoble