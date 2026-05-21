Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas Albas
Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas Albas vendredi 5 juin 2026.
Albas
Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas
203 rue de la Carrière Albas Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
Venez assister à une série de concerts et d'évènements tout au long du mois de juin à la Guinguette d'Albas.
Venez assister à une série de concerts et d'évènements tout au long du mois de juin à la Guinguette d'Albas.
.
203 rue de la Carrière Albas 46140 Lot Occitanie +33 9 77 91 34 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a series of concerts and events throughout the month of June at the Guinguette d'Albas.
L’événement Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas Albas a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Albas (Lot)
- Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas 27 mai 2026
- Albas accueille les Journées des Peintres et des Arts Albas 30 mai 2026
- Festival Les inédits Albas 6 juin 2026
- Fermes en Fête Château Eugénie Rivière Haute Albas 6 juin 2026
- Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas 19 juin 2026