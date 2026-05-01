Albas

Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres

2 Place des Mirepoises Albas Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.

Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.

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2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23

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English :

A surprise creative workshop on the occasion of Mother’s Day.

L’événement Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot