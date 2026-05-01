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Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas

Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas

Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 2 Place des Mirepoises

Ville : 46140 Albas

Département : Lot

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 Général

Albas

Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres

2 Place des Mirepoises Albas Lot

Tarif : – – 5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.

Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.

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2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23 

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English :

A surprise creative workshop on the occasion of Mother’s Day.

L’événement Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot

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