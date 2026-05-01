Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas
Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas mercredi 27 mai 2026.
Albas
Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres
2 Place des Mirepoises Albas Lot
Tarif : – – 5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 15:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.
Atelier créatif surprise à l'occasion de la fête des mères.
.
2 Place des Mirepoises Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 53 72 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A surprise creative workshop on the occasion of Mother’s Day.
L’événement Atelier pour la fête des mères à la librairie Le bon air est dans les livres Albas a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Albas (Lot)
- Albas accueille les Journées des Peintres et des Arts Albas 30 mai 2026
- Les soirées de juin de la Guinguette d’Albas Albas 5 juin 2026
- Festival Les inédits Albas 6 juin 2026
- Fermes en Fête Château Eugénie Rivière Haute Albas 6 juin 2026
- Vernissage au Château Eugénie Rivière Haute Albas 19 juin 2026