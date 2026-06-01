Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois
Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois samedi 20 juin 2026.
Neufchâtel-en-Saosnois
Course de caisses à savon
Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez encourager les participants et apprécier leur créativité !
La deuxième édition de la course de caisses à savon revient à Neufchâtel-en-Saosnois le samedi 20 juin !
Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de l’adrénaline avec
Essais le matin
Course l’après-midi
Concert à partir de 18h
Restauration sur place (midi et soir)
Vous souhaitez obtenir des renseignements
Contactez le 06 19 52 00 77
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition ! .
Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 52 00 77
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English :
Come and cheer on the participants and enjoy their creativity!
L’événement Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Maine Saosnois