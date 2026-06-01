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Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois

Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois samedi 20 juin 2026.

Ville : 72600 Neufchâtel-en-Saosnois

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Neufchâtel-en-Saosnois

Course de caisses à savon

Neufchâtel-en-Saosnois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez encourager les participants et apprécier leur créativité !
La deuxième édition de la course de caisses à savon revient à Neufchâtel-en-Saosnois le samedi 20 juin !

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de l’adrénaline avec
Essais le matin
Course l’après-midi
Concert à partir de 18h

Restauration sur place (midi et soir)

Vous souhaitez obtenir des renseignements
Contactez le 06 19 52 00 77

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !   .

Neufchâtel-en-Saosnois 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 19 52 00 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the participants and enjoy their creativity!

L’événement Course de caisses à savon Neufchâtel-en-Saosnois a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Maine Saosnois

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