Course de caisses à savon Saintigny

Course de caisses à savon Saintigny samedi 13 juin 2026.

Saintigny Eure-et-Loir

Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

2026-06-13

Venez assister aux courses de caisses à savon !
Venez assister aux essais dès le matin, profitez du snack sur place le midi pour être aux premières loges et encourager les équipes tout l’après-midi !   .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   comitedesfetessda28@gmail.com

English :

Come and watch the soapbox races!

