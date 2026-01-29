Course de caisses à savon Saintigny
Course de caisses à savon Saintigny samedi 13 juin 2026.
Course de caisses à savon
Saintigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez assister aux courses de caisses à savon !
Venez assister aux essais dès le matin, profitez du snack sur place le midi pour être aux premières loges et encourager les équipes tout l’après-midi ! .
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetessda28@gmail.com
English :
Come and watch the soapbox races!
