Réveillon de la Saint-Sylvestre Saintigny
Réveillon de la Saint-Sylvestre Saintigny jeudi 31 décembre 2026.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Saintigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année !
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetessda28@gmail.com
English :
To celebrate the new year together!
