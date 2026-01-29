Fête au village Saintigny
Fête au village Saintigny samedi 5 septembre 2026.
Fête au village
Saintigny Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Week-end de folie !Familles
Brocante, concours de pêche, randonnée pédestre et vélo.
Soirée cochon grillé, bal gratuit et feu d’artifice.
Remportez un voyage à notre grande tombola ! .
Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetessda28@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A crazy weekend!
L’événement Fête au village Saintigny a été mis à jour le 2026-01-29 par OTs DU PERCHE