Fête au village Saintigny

Fête au village Saintigny samedi 5 septembre 2026.

Saintigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

2026-09-05

Week-end de folie !Familles
Brocante, concours de pêche, randonnée pédestre et vélo.
Soirée cochon grillé, bal gratuit et feu d’artifice.
Remportez un voyage à notre grande tombola !   .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   comitedesfetessda28@gmail.com

English :

A crazy weekend!

