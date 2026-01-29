Fête au village

Saintigny Eure-et-Loir

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

2026-09-05

Week-end de folie !Familles

Brocante, concours de pêche, randonnée pédestre et vélo.

Soirée cochon grillé, bal gratuit et feu d’artifice.

Remportez un voyage à notre grande tombola ! .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire comitedesfetessda28@gmail.com

English :

A crazy weekend!

