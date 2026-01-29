Soirée Beaujolais Nouveau Saintigny

Soirée Beaujolais Nouveau

Soirée Beaujolais Nouveau Saintigny samedi 14 novembre 2026.

Soirée Beaujolais Nouveau

Saintigny Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Découverte des saveurs du Beaujolais nouveau 2026
  .

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire   comitedesfetessda28@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the flavors of Beaujolais nouveau 2026

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Saintigny a été mis à jour le 2026-01-29 par OTs DU PERCHE