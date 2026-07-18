COURSE DE CAISSES À SAVON Servian
dimanche 2 août 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
COURSE DE CAISSES À SAVON
Place du Marché Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Préparez-vous à vivre une journée placée sous le signe de la vitesse, de la créativité et de la bonne humeur ! Le Comité des Fêtes de Servian vous donne rendez-vous pour la course de caisses à savon, en événement convivial et ouvert à tous !
Que vous soyez pilote, bricoleur, supporter ou simplement curieux, venez partager un moment de convivialité et de fête, à l’occasion de la course de caisses à savon à Servian !
Au programme
– 10h Course de caisses à savon. Le grand vainqueur remportera un stage de pilotage.
– 14h30 Concours de brouettes customisées
Profitez, également, d’une buvette et d’un espace restauration sur place. Les déguisements sont les bienvenus ! .
Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 6 13 45 08 99 cdf-servian@orange.fr
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English :
Get ready for a day filled with speed, creativity, and good cheer! The Servian Festival Committee invites you to the soapbox derby, a fun event open to everyone!
L’événement COURSE DE CAISSES À SAVON Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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