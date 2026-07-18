Informations pratiques

Servian

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION

Monuments aux Morts Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La ville de Servian vous invite à participer à un moment de recueillement , à l’occasion de la cérémonie de la Libération.

La ville de Servian vous invite à participer au dépôt de gerbe, en mémoire de celles et ceux qui ont contribué à la Libération. Ce moment de recueillement sera suivi d’un apéritif convivial au jardin de l’église. .

Monuments aux Morts Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr

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English :

The town of Servian invites you to join in a moment of reflection during the Liberation Day ceremony.

L’événement CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34