CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION Servian
samedi 22 août 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION
Monuments aux Morts Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La ville de Servian vous invite à participer à un moment de recueillement , à l’occasion de la cérémonie de la Libération.
La ville de Servian vous invite à participer au dépôt de gerbe, en mémoire de celles et ceux qui ont contribué à la Libération. Ce moment de recueillement sera suivi d’un apéritif convivial au jardin de l’église. .
Monuments aux Morts Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English :
The town of Servian invites you to join in a moment of reflection during the Liberation Day ceremony.
L’événement CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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