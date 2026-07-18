UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Servian

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION Servian

samedi 22 août 2026 · Servian

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Monuments aux Morts
Ville
34290 Servian
Département
Hérault
Tarif

Servian

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION

Monuments aux Morts Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

La ville de Servian vous invite à participer à un moment de recueillement , à l’occasion de la cérémonie de la Libération.
La ville de Servian vous invite à participer au dépôt de gerbe, en mémoire de celles et ceux qui ont contribué à la Libération. Ce moment de recueillement sera suivi d’un apéritif convivial au jardin de l’église.   .

Monuments aux Morts Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60  communication@ville-servian.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The town of Servian invites you to join in a moment of reflection during the Liberation Day ceremony.

L’événement CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34

À voir aussi à Servian (Hérault)