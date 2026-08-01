AFTERWEEK BY LA BAUME Route de Pézenas Servian

Informations pratiques

Servian

AFTERWEEK BY LA BAUME

Route de Pézenas Nationale 9 Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Domaine de La Baume vous propose un afterweek avec bar à vin, musique live, et food truck.

Le Domaine de La Baume vous invite à vivre un afterweek convivial, avec bar à vin, musique live et food trucks. Un moment idéal pour se retrouver entre amis ou collègues, dans un cadre original et dans une ambiance festive ! .

Route de Pézenas Nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41 domaine@labaume.com

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English :

The Domaine de La Baume invites you to an after-weekend party featuring a wine bar, live music, and a food truck.

L’événement AFTERWEEK BY LA BAUME Servian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34