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AFTERWEEK BY LA BAUME Route de Pézenas Servian

vendredi 11 septembre 2026 · Route de Pézenas · Servian

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Route de Pézenas
Adresse
Nationale 9
Ville
34290 Servian
Département
Hérault
Tarif

Servian

AFTERWEEK BY LA BAUME

Route de Pézenas Nationale 9 Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Le Domaine de La Baume vous propose un afterweek avec bar à vin, musique live, et food truck.
Le Domaine de La Baume vous invite à vivre un afterweek convivial, avec bar à vin, musique live et food trucks. Un moment idéal pour se retrouver entre amis ou collègues, dans un cadre original et dans une ambiance festive !   .

Route de Pézenas Nationale 9 Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41  domaine@labaume.com

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English :

The Domaine de La Baume invites you to an after-weekend party featuring a wine bar, live music, and a food truck.

L’événement AFTERWEEK BY LA BAUME Servian a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

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