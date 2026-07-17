SOIRÉE GUINGUETTE Servian
vendredi 7 août 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
SOIRÉE GUINGUETTE
Place du Marché Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
L’association Coeur en Fête vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette, conviviale et festive !
Venez partager un bon moment en famille ou entre amis, à l’occasion de la soirée guinguette, de l’association Cœur en Fête ! Musique, buvette, restauration et bonne humeur seront au rendez-vous, alors venez nombreux ! .
Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English :
The Coeur en F%EAte association invites you to a fun and festive open-air dance party!
L’événement SOIRÉE GUINGUETTE Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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