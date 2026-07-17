Informations pratiques

Servian

SOIRÉE GUINGUETTE

Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’association Coeur en Fête vous donne rendez-vous pour une soirée guinguette, conviviale et festive !

Venez partager un bon moment en famille ou entre amis, à l’occasion de la soirée guinguette, de l’association Cœur en Fête ! Musique, buvette, restauration et bonne humeur seront au rendez-vous, alors venez nombreux ! .

Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Coeur en F%EAte association invites you to a fun and festive open-air dance party!

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE Servian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34