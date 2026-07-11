FÉRIA DE SERVIAN Servian
vendredi 21 août 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
FÉRIA DE SERVIAN
Aire du Campotel Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour un week-end festif à l’occasion de la Féria !
Vivez trois jours de fêtes, à l’occasion de la Féria de Servian !
Au programme
Vendredi 21 août
– 18h Ouverture de la Féria
– 20h Capéa
– 21h Toro piscine
– À partir de 21h Soirée Féria avec DJ Anthony
Samedi 22 août
– 11h Abrivado en piste
– 12h Vache apéro
– 17h30 Jeux gardians
– 18h30 Toro piscine
– 21h Animation C Prod Cassou Night Color
Dimanche 23 août
– 10h30 Défilé des gardians
– 12h Vache apéro
– 14h Concours de pétanque
– 18h Jeux gardians
– 19h Toro piscine .
Aire du Campotel Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English : FÉRIA DE SERVIAN
The Festival Committee invites you to join us for a festive weekend during the Feria!
L’événement FÉRIA DE SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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