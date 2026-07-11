UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Servian

FÉRIA DE SERVIAN Servian

vendredi 21 août 2026 · Servian

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
Aire du Campotel
Ville
34290 Servian
Département
Hérault
Tarif

Servian

FÉRIA DE SERVIAN

Aire du Campotel Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous pour un week-end festif à l’occasion de la Féria !
Vivez trois jours de fêtes, à l’occasion de la Féria de Servian !

Au programme

Vendredi 21 août

– 18h Ouverture de la Féria
– 20h Capéa
– 21h Toro piscine
– À partir de 21h Soirée Féria avec DJ Anthony

Samedi 22 août

– 11h Abrivado en piste
– 12h Vache apéro
– 17h30 Jeux gardians
– 18h30 Toro piscine
– 21h Animation C Prod Cassou Night Color

Dimanche 23 août

– 10h30 Défilé des gardians
– 12h Vache apéro
– 14h Concours de pétanque
– 18h Jeux gardians
– 19h Toro piscine   .

Aire du Campotel Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60  communication@ville-servian.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÉRIA DE SERVIAN

The Festival Committee invites you to join us for a festive weekend during the Feria!

L’événement FÉRIA DE SERVIAN Servian a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

À voir aussi à Servian (Hérault)