Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian, Domaine de la Baume, Servian
mercredi 26 août 2026 · Domaine de la Baume · Servian
Informations pratiques
Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian Mercredi 26 août, 18h00 Domaine de la Baume Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00
Vivez une belle fin de journée d’été au Domaine de la Baume !
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 août 2026, de 18h à 21h, pour une expérience gourmande et conviviale au cœur du Domaine.
✨ Au programme :
Visite guidée du Domaine (environ 45 minutes)
Dégustation de 5 vins
Apéritif en terrasse, à l’ombre de notre olivier centenaire, avec une planche de charcuteries et de fromages, accompagnée d’une bouteille de vin de la gamme Cépage (1 bouteille pour 2 personnes).
Musique d’ambiance, terrain de pétanque à disposition et cadre exceptionnel : tous les ingrédients sont réunis pour profiter d’une belle fin de journée.
Tarifs :
• Tarif classique : 39 € (visite, dégustation et apéritif inclus)
• Tarif Membre BAO : 29 €
Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Domaine de la Baume Route de Pézenas, Servian Servian 34290 Hérault Occitanie 0467392941 http://www.domainedelabaume.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/mercredi-26-ao%C3%BBt-rdv-gourmand-au-domaine-de-la-baume-34 »}]
Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian (visite guidée, dégustation, apéritif gourmand avec planche charcuterie / fromage et vin, ambiance musicale, terrain de pétanque)
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