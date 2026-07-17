Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian, Domaine de la Baume, Servian

Informations pratiques

Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian Mercredi 26 août, 18h00 Domaine de la Baume Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Vivez une belle fin de journée d’été au Domaine de la Baume !

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 août 2026, de 18h à 21h, pour une expérience gourmande et conviviale au cœur du Domaine.

✨ Au programme :

Visite guidée du Domaine (environ 45 minutes)

Dégustation de 5 vins

Apéritif en terrasse, à l’ombre de notre olivier centenaire, avec une planche de charcuteries et de fromages, accompagnée d’une bouteille de vin de la gamme Cépage (1 bouteille pour 2 personnes).

Musique d’ambiance, terrain de pétanque à disposition et cadre exceptionnel : tous les ingrédients sont réunis pour profiter d’une belle fin de journée.

Tarifs :

• Tarif classique : 39 € (visite, dégustation et apéritif inclus)

• Tarif Membre BAO : 29 €

Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Domaine de la Baume Route de Pézenas, Servian Servian 34290 Hérault Occitanie 0467392941 http://www.domainedelabaume.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/mercredi-26-ao%C3%BBt-rdv-gourmand-au-domaine-de-la-baume-34 »}]

Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian (visite guidée, dégustation, apéritif gourmand avec planche charcuterie / fromage et vin, ambiance musicale, terrain de pétanque)