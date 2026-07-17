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Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian, Domaine de la Baume, Servian

mercredi 26 août 2026 · Domaine de la Baume · Servian

Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian, Domaine de la Baume, Servian

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Domaine de la Baume
Adresse
Route de Pézenas, Servian
Ville
34290 Servian
Département
Hérault

Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian Mercredi 26 août, 18h00 Domaine de la Baume Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T18:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Vivez une belle fin de journée d’été au Domaine de la Baume !

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 août 2026, de 18h à 21h, pour une expérience gourmande et conviviale au cœur du Domaine.

✨ Au programme :
Visite guidée du Domaine (environ 45 minutes)
Dégustation de 5 vins
Apéritif en terrasse, à l’ombre de notre olivier centenaire, avec une planche de charcuteries et de fromages, accompagnée d’une bouteille de vin de la gamme Cépage (1 bouteille pour 2 personnes).

Musique d’ambiance, terrain de pétanque à disposition et cadre exceptionnel : tous les ingrédients sont réunis pour profiter d’une belle fin de journée.

Tarifs :
• Tarif classique : 39 € (visite, dégustation et apéritif inclus)
• Tarif Membre BAO : 29 €

Les places étant limitées, pensez à réserver rapidement !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Domaine de la Baume Route de Pézenas, Servian Servian 34290 Hérault Occitanie 0467392941 http://www.domainedelabaume.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/mercredi-26-ao%C3%BBt-rdv-gourmand-au-domaine-de-la-baume-34 »}]
Fin de journée d’été au Domaine de la Baume à Servian (visite guidée, dégustation, apéritif gourmand avec planche charcuterie / fromage et vin, ambiance musicale, terrain de pétanque)

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