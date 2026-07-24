UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Servian

FEU D’ARTIFICE Servian

samedi 22 août 2026 · Servian

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Stade Gérard Labatut
Ville
34290 Servian
Département
Hérault
Tarif

Servian

FEU D’ARTIFICE

Stade Gérard Labatut Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Initialement prévu le 13 juillet et reporté, le feu d’artifice sera finalement tiré à l’occasion de la Fête de la Libération.
Venez profiter du feu d’artifice, à l’occasion de la Fête de la Libération et partager une soirée conviviale !   .

Stade Gérard Labatut Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60  communication@ville-servian.fr

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English : FEU D’ARTIFICE

Originally scheduled for July 13 and postponed, the fireworks display will finally take place on Liberation Day.

L’événement FEU D’ARTIFICE Servian a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34

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