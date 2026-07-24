FEU D’ARTIFICE Servian
samedi 22 août 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
FEU D’ARTIFICE
Stade Gérard Labatut Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Initialement prévu le 13 juillet et reporté, le feu d’artifice sera finalement tiré à l’occasion de la Fête de la Libération.
Venez profiter du feu d’artifice, à l’occasion de la Fête de la Libération et partager une soirée conviviale ! .
Stade Gérard Labatut Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr
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English : FEU D’ARTIFICE
Originally scheduled for July 13 and postponed, the fireworks display will finally take place on Liberation Day.
L’événement FEU D’ARTIFICE Servian a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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