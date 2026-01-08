Course de côte internationale du Mont-Dore Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac
Moneaux Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
2026-08-07
La 66e Course de Côte du Mont-Dore Chambon-sur-Lac fait vibrer le Sancy 210 pilotes d’exception, tracé mythique et spectacle intense au cœur des volcans. Sensations fortes garanties !
Moneaux Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 91 85 75 asa.montdore@gmail.com
English : Hill climb race Mont-Dore Chambon-sur-Lac
The legendary hill climb returns in 2025 between Le Mont-Dore and Chambon-sur-Lac.
