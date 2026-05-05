Visite des Vestiges de Varennes, Vestiges de Varennes chemin du château à Varennes 63790 Chambon/lac, Chambon-sur-Lac

Visite des Vestiges de Varennes Dimanche 28 juin, 15h00 Vestiges de Varennes chemin du château à Varennes 63790 Chambon/lac Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Visite des 3 sites : le château, le manège et le canal.

Prévoir des chaussures de marche.

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Découverte des différents sites des Vestiges de Varennes patrimoine Visite

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