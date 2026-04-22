Landrauvergne Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac
Landrauvergne Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac vendredi 3 juillet 2026.
Chambon-sur-Lac
Landrauvergne
Ferme GAEC de l’Oiseau 2 impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
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Ferme GAEC de l’Oiseau 2 impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 20 16 92 bureaulandrauvergne@gmail.com
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English :
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L’événement Landrauvergne Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Massif du Sancy