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Landrauvergne Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac

Landrauvergne Ferme GAEC de l’Oiseau Chambon-sur-Lac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Ferme GAEC de l'Oiseau

Adresse : 2 impasse de l'Oiseau

Ville : 63790 Chambon-sur-Lac

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Chambon-sur-Lac

Landrauvergne

Ferme GAEC de l’Oiseau 2 impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

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Ferme GAEC de l’Oiseau 2 impasse de l’Oiseau Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 20 16 92  bureaulandrauvergne@gmail.com

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L’événement Landrauvergne Chambon-sur-Lac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Massif du Sancy

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